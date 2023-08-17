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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Red Wings, допустившая ранее в августе несколько длительных задержек рейсов, вернулась к своему обычному расписанию, сообщила компании в своем телеграм-канале.

"Авиакомпания вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну", - сказано в сообщении.

Рейсы в Анталью, Хургаду, Шри-Ланку, Пхукет, Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию, отметили в компании.

Как сообщалось, с 12 августа Red Wings допустила ряд длительных задержек рейсов из-за неисправности двух из трех имеющихся в ее парке самолетов Boeing 777. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании компанией небезопасных услуг. По данным следствия, 13 августа Red Wings выполнила рейс Анталья - Жуковский при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри самолета и "обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".

В результате, сообщало ведомство, возникла "реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха".

В Red Wings ранее подтвердили, что рейс из Антальи в "Жуковский" выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Вместе с тем в компании заявили, что это "распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов".

Red Wings
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