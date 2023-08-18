Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Обвинение запросило девять лет колонии для бывшего топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило приговорить к девяти годам колонии директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В ходе прений сторон государственное обвинение попросило назначить Кайро наказание в виде лишения свободы сроком на девять с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде в пятницу.

Дополнительно прокуратура попросила назначить Кайро штраф в размере 500 тыс. руб.

Кайро, задержанному в 2019 году, предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

В России по этому делу заочно были арестованы и объявлены в розыск основатель "Рольфа" Сергей Петров, бывший генеральный директор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия.

Дело "Рольфа"

Как сообщалось, по версии следствия, в 2014 году Петров, Кайро, Луковецкая и Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Петров, находящийся за границей, заявлял "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

Рольф Анатолий Кайро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таганский суд оштрафовал Insider, Ольгу Романову и Фонд помощи осужденным

Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр" по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр" по иску Минюста
Дипломатическое противостояние

Власти РФ закрыли въезд в страну нескольким официальным лицам Молдавии

Путин поручил Лаврову возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН

Путин поручил Лаврову возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН

Red Wings выделила 120 млн руб. на решение проблемы с задержками рейсов

Red Wings выделила 120 млн руб. на решение проблемы с задержками рейсов

Хранить сбережения в рублях предпочитают более 60% россиян

Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом беспилотнике

Осужденный по делу о взятках американец Спектор арестован за шпионаж

Что произошло за день: четверг, 17 августа

Принят приказ о возможности перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

Принят приказ о возможности перевода платных студентов-участников СВО на бюджет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });