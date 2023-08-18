Обвинение запросило девять лет колонии для бывшего топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило приговорить к девяти годам колонии директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В ходе прений сторон государственное обвинение попросило назначить Кайро наказание в виде лишения свободы сроком на девять с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде в пятницу.

Дополнительно прокуратура попросила назначить Кайро штраф в размере 500 тыс. руб.

Кайро, задержанному в 2019 году, предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

В России по этому делу заочно были арестованы и объявлены в розыск основатель "Рольфа" Сергей Петров, бывший генеральный директор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия.

Дело "Рольфа"

Как сообщалось, по версии следствия, в 2014 году Петров, Кайро, Луковецкая и Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Петров, находящийся за границей, заявлял "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.