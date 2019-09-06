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Суд заочно арестовал экс-гендиректора "Рольфа" Луковецкую

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении бывшего генерального директора автодилера "Рольф" Татьяны Луковецкой, передал корреспондент "Интерфакса".

Арест назначен сроком на два месяца с момента экстрадиции Луковецкой в Россию либо задержания на территории РФ, огласила решение судья Евгения Николаева.

Луковецкой заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей в составе организованной группы (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Следствием установлено, что в настоящее время она находится в Испании.

Аналогичное решение о заочном аресте в пятницу Басманный суд вынес в отношении другой фигурантки дела, по которой обвиняемой проходит Луковецкая, - директора кипрской компании Panabel Limited Георгии Кафкалия. Позднее суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя "Рольфа" и бывшего председателя совета директоров дилера Сергея Петрова. Все трое объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Петров, Луковецкая, Кафкалия, а также директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро в составе группы с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Они были переведены на счет в австрийском банке.

Кайро - единственный задержанный в России фигурант дела - с июня по решению суда находится под домашним арестом.

Петров, находящийся за границей, ранее заявил "Интерфаксу", что отрицает причастность к незаконному выводу денег из "Рольфа". Такой же позиции придерживаются другие обвиняемые.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб., чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

Рольф Татьяна Луковецкая

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