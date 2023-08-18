Следствие попросило арестовать сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Григорий Мельконьянц. 2016 год. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца, задержанного по делу о деятельности нежелательной в РФ организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября 2023 года", - сообщили агентству в суде в пятницу.

Как сообщалось, Мельконьянц был задержан по делу об организации деятельности нежелательной на территории РФ организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). В суде уточнили, что ему уже предъявлено обвинение.

Адвокат Михаил Бирюков, защищающий Мельконьянца, ранее заявил "Интерфаксу", что тот отрицает претензии следствия.

"Позиция Мельконьянца - в том, что он не сотрудничал с этой (нежелательной - ИФ) организацией, не взаимодействовал с ней и не имеет к ней отношения - ни он, ни движение "Голос", - сказал Бирюков агентству.

О следственных действиях в отношении Мельконьянца в Москве и ряда координаторов движения "Голос" в других регионах стало известно в четверг.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" - объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами. Оно было основано в 2000 году, в 2013 году его признали НКО-иноагентом.