В Москве задержан сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц

Его допросили по подозрению в организации деятельности нежелательной в стране организации

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сопредседатель движения "Голос" (признано в России иноагентом) Григорий Мельконьянц был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о деятельности нежелательной организации, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

"Сейчас мы ждем дальнейших решений следователя - будет ли предъявлено обвинение и будет ли избрана какая-либо мера пресечения. Пока информации нет", - сказал Бирюков.

По словам адвоката, Мельконьянц был допрошен по подозрению в организации деятельности нежелательной на территории России организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Его подзащитный отрицает причастность к противоправной деятельности. Как уточнил Бирюков, речь идет о зарубежной организации, с которой движение "Голос" не сотрудничало после признания ее нежелательной.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" - объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами. Было основано в 2000 году. В 2013 году было признано НКО-иноагентом.