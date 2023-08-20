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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Беспилотник повредил крышу, фасад и платформу Курского железнодорожного вокзала

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате ночного удара украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу Курска были повреждены крыша, фасад и первая платформа.

"В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра. Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Старовойт уточнил, что вход и посадка на поезда осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения последствий удара, посадка ведется со второй и третьей платформ.

"В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил об атаке БПЛА на здание Курского железнодорожного вокзала.

Курск Роман Старовойт
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