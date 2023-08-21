СУЭК и "Южный Кузбасс" переориентируют перевозки угля из-за подтопления в Бурятии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - АО "СУЭК" переориентирует перевозки угля из-за размыва на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Железнодорожные поставки каменного угля в направлении Ванинско-Совгаваньского транспортного узла прекращены сроком на 7 суток с Красноярской и Западно-Сибирской железных дорог. Компанией в данном направлении переориентируются перевозки угля с регионов, которые не пострадали от ЧС", - сказали в СУЭК.

Компания вместе с РЖД организует перевозку угля по Транссибирской магистрали - альтернативном БАМу направлении.

Директор по управлению перевозками АО "Национальная транспортная компания" (НТК - логистический оператор СУЭКа) Евгений Гартвих сообщил "Интерфаксу", что компания в сложившейся ситуации перераспределила грузопотоки.

"На "Дальтрансуголь" (терминал в порту Ванино - конечная точка БАМа) мы вывозили уголь с четырех регионов: Кузбасса, Хакассии, Бурятии и Хабаровского края. Сейчас мы совместно с СУЭКом и РЖД проводим работу по перераспределению грузопотоков угля из Хакассии и Кузбасса в направлении портов Приморья (по Транссибу), в частности на наш терминал "Малый порт" в Находке", - сказал он.

Грузы из регионов восточнее остановленного участка - из Бурятии и Хабаровского края - НТК будет, как и прежде, направлять в Ванино. "В целом мы полагаем, что ограничения в направлении Ванино должны быть сняты в ближайшее время и наши грузопотоки пойдут в прежнем режиме", - отметил собеседник агентства.

ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Кемеровская область, входит в группу "Мечел") также планирует переориентировать перевозки угля, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Южный Кузбасс" на период с 20 по 26 августа в связи с размывом путей в Бурятии переориентирует перевозку угля с БАМа на Транссибирскую магистраль в сторону Приморья, а также на металлургические предприятия РФ, расположенные западнее", - сообщил представитель пресс-службы.

В РЖД информацию об объемах и перенаправлении грузов не комментируют.

Из-за размыва путей на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии РЖД ограничили прием грузов в восточном направлении, сквозное движение по БАМу приостановлено. Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск-Холодная. РЖД восстанавливают пути, на это, как ожидается, уйдет до семи суток.

Движение пассажирских и грузовых поездов организовано обходным маршрутом по Транссибу. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении. Они не коснутся скоропортящихся и продовольственных товаров.

В СУЭК входят 25 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, 27 ТЭС, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт".