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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Очаг сибирской язвы выявлен в одном из районов Воронежской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ограничительные мероприятия введены в Панинском районе Воронежской области в связи с выявлением очага сибирской язвы, сообщает администрация района в воскресенье.

"В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района указом губернатора Воронежской области от и распоряжением администрации Панинского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно", - говорится в сообщении администрации.

На территории района вводятся ограничения на посещение посторонними лицами, ввоз, вывоз и убой восприимчивых к сибирской язве животных, а также их продуктов; заготовка и вывоз кормов; охота на восприимчивых животных.

Отмечается, что в настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага.

Согласно опубликованному указу губернатора Воронежской области Александра Гусева, эпизоотическим очагом по сибирской язве признано личное подобное хозяйство села Красные холмы Панинского района. В опасную зону включен ряд населенных пунктов соседнего Новоусманского района.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и других животных всех видов, а также человека.

Воронеж Воронежская область
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