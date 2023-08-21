У жителя Воронежской области нашли сибирскую язву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Заболевший сибирской язвой выявлен в Воронежской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора", - сообщили журналистам в управлени.

Специалистами управления проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Воронежской области, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территории Панинского муниципального района Воронежской области выявлен очаг сибирской язвы. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно.