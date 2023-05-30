Эпидемиологи констатировали рост числа ВИЧ-инфицированных в России

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Число заболевших ВИЧ в 2022 году составило 60 тыс. человек, умерли 30 тыс., распространение заболевания в настоящий момент происходит среди обычного населения, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Заболеваемость, число выявленных случаев на 100 тыс. оно, действительно, снижалось некоторое время, но сейчас опять пошло вверх (...) и говорить, что у нас снижается заболеваемость я с уверенностью не стал (...) К сожалению новые случаи прибавляются, у нас за прошлый год еще 60 тыс. заразилось и 30 тыс. умерло (...) Число живущих с ВИЧ у нас растет", - сказал Покровский на конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика".

По его данным, в 27 регионах РФ за 2021 год зарегистрировано более 1% инфицированных ВИЧ женщин, что соответствует третьей стадии эпидемии ВИЧ.

Кроме того, Покровский отметил, что "если раньше у нас был ведущим (способ передачи ВИЧ) употребление наркотиков внутривенно, то сейчас эта группа быстро снижается". По его словам, в настоящий момент эпидемиологи отмечают генерализацию ВИЧ по всем статьям именно среди обычного населения.

Говоря о возрастных показателях, наибольший уровень ВИЧ-инфицированных среди граждан 40-44 лет.