Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Склад с краской горит на площади 2 тыс. кв. метров в Подмосковье

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Склад с лакокрасочными изделиями горит на площади 2 тыс. кв. метров в Богородском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Пожар произошел в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, ул. Ильича, д.1, к.2. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания. Внутри находятся лакокрасочные изделия. Площадь пожара - 2 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены более 80 человек и 25 единиц техники.

Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более четверти опрошенных россиян не имеют сбережений

У жителя Воронежской области нашли сибирскую язву

Атаки беспилотников на Москву

Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Подмосковье

Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Мельниченко

Почти 50 рейсов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений полетов в Москве

Почти 50 рейсов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений полетов в Москве
Атаки беспилотников на Москву

Минобороны сообщило о втором за утро сбитом БПЛА в Подмосковье

CEO Polymetal рассказал о претендентах на российские активы компании

Атаки беспилотников на Москву

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье

Что произошло за день: воскресенье, 20 августа

Военные сообщили, что над Белгородской областью сбит третий украинский БПЛА

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });