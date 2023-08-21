Склад с краской горит на площади 2 тыс. кв. метров в Подмосковье
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Склад с лакокрасочными изделиями горит на площади 2 тыс. кв. метров в Богородском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.
"Пожар произошел в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, ул. Ильича, д.1, к.2. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания. Внутри находятся лакокрасочные изделия. Площадь пожара - 2 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены более 80 человек и 25 единиц техники.