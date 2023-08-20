Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске полностью потушен

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на складе маркетплейса Ozon в Подольске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в воскресенье.

"В 16:40 на месте возгорания объявлена ликвидация последствий пожара. Пожар полностью потушен", - сказали в ведомстве.

Пресс-служба администрации Подольского округа со своей стороны сообщила, что погибших и пострадавших на месте пожара нет.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС сообщалось о начавшемся пожаре на складе Ozon в Подольске на площади 375 кв. метров. Пожар произошел в 6-этажном здании. Горела продукция в коробках на стеллажах. Позже возгорание было локализовано на площади 500 кв. метров.

В начале августа прошлого года склад маркетплейса Ozon горел в подмосковной Истре на площади 55 тыс. кв. метров, были эвакуированы более 1 тыс. сотрудников. В результате пожара, по данным скорой помощи Московской области, на складе Ozon в Истре пострадали 11 человек, двое из них были госпитализированы. К ликвидации возгорания привлекались два вертолета МЧС РФ.