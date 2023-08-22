Минфин рассчитывает на участие 2 млн человек в программе долгосрочных сбережений

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает, что участниками программы долгосрочных сбережений в скором времени после ее запуска станут 2 млн человек, она позволит привлечь 300 млрд рублей дополнительных ресурсов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы планируем привлечь в ближайшее время 2 млн человек в эту программу. Новые ресурсы, по нашим оценкам, должны дополнительно быть привлечены в сумме 300 млрд рублей", - сказал Силуанов, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Программа долгосрочных сбережений будет интересна гражданам благодаря софинансированию взносов и налоговым преференциям, считает министр.

Закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами на добровольной основе вступит в силу с 1 января 2024 года. Программа предусматривает государственное софинансирование взносов граждан в размере до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет, а также налоговый вычет - до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет. Внесенные средства граждан будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей.