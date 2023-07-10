Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе.

Закон был принят Госдумой 29 июня и одобрен Советом Федерации 5 июля. Документ (№ 348232-8) правительство внесло в парламент в конце апреля.

Принятый закон предоставляет гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024-2026 гг. с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тыс. руб. в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет. Данный срок может быть продлен по решению правительства.

Минфин не планирует увеличивать трехлетний срок софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений до запуска этого продукта, но будет прорабатывать этот вопрос по мере ее реализации, говорил "Интерфаксу" директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума в июне.

С идеей увеличить срок софинансирования взносов по программе долгосрочных сбережений ранее выступали представители негосударственных пенсионных фондов. В частности, председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XIV в конце мая, предложила продлить срок софинансирования до 10 лет.

Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год: при доходе до 80 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов; при доходе от 80 тыс. до 150 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 2 руб. взносов; при доходе свыше 150 тыс. рублей - 1 руб. софинансирования на 4 руб. взносов. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тыс. рублей в год.

Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет.

По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет). Также предусмотрена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в том случае, если размер пожизненной выплаты составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Кроме того, гражданам будет предоставлена возможность досрочного использования средств долгосрочных сбережений без расторжения соответствующего договора при наличии у них особых жизненных ситуаций, к которым отнесена, в частности, оплата дорогостоящего лечения. Перечень видов дорогостоящего лечения утвердит правительство. В рамках первого чтения предполагалось, что средства можно будет потратить досрочно на получение высшего образования ребенком. Ко второму чтению эту норму убрали и заменили ее на "потерю кормильца".

Гражданин будет иметь право перевести сформированные средства по программе долгосрочных сбережений без потери инвестиционного дохода и каких-либо комиссий из одного НПФ в другой через пять лет после подачи в НПФ заявления о расторжении договора долгосрочных сбережений и о переводе сформированных средств в другой НПФ. При этом гражданин может начать уплату взносов в другой НПФ сразу и не дожидаясь перевода уже сформированных средств.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.

Участниками программы в случае ее запуска в 2024 году могут стать до 15 млн человек к 2030 году, а активы под управлением - достичь 4 трлн рублей, оценивал ранее старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Программа долгосрочных сбережений имеет все шансы для того, чтобы занять хорошее место в продуктовой линейке негосударственных пенсионных фондов и решить одну из задач государства по удлинению сроков инвестирования, прокомментировала "Интерфаксу" подписание закона председатель Совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова. "Мы предполагаем, что в первый год внедрения новации граждане пока будут присматриваться к программе, активное их вовлечение в ПДС мы ожидаем через полтора-два года действия программы", - добавила она.