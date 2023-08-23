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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Несколько окон выбиты в двух пятиэтажках после падения БПЛА в "Москва-Сити"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В результате попадания беспилотника в строящее здание в "Москва-Сити", выбиты окна в двух соседних пятиэтажных домах, городские службы осматривают периметр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет", - говорится в публикации в телеграм-канале Собянина.

Ранее мэр сообщил об уничтожении одного дрона силами ПВО в Можайском районе Московской области и попадании второго в строящееся здание в деловом центре столицы.

Позже в Минобороны РФ заявили, что в Можайском и Химкинском районах Подмосковья был сбиты средствами ПВО два БПЛА самолетного типа, третий, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), столкнулся с недостроенным зданием в "Москва-Сити". Пострадавших, по данным ведомства, нет.

Сергей Собянин Москва-Сити
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