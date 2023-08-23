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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Производство детского питания в РФ растет, цены на отечественное базовое сырье для него и готовых завтраков стабильны, сообщает Минсельхоз. При этом ведомство не исключает "риска недружественных действий" со стороны Nestle, объявившей о повышении цены на детское питание на 9% с сентября.

В среду об этих планах компании сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письма ритейлерам. В самой компании от комментариев отказались.

Как сообщает Минсельхоз, в первом полугодии этого года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% и достиг 26,2 тыс. тонн. Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания составило 2254,8 млн условных банок (муб), что на 8,6% больше, чем годом ранее. Продукции для детского питания на зерновой основе произведено 8,5 тыс. тонн (на 19,9% больше), воды и напитков для детей - 22,1 млн декалитров (дал) (на 12,1% больше).

"Что касается готовых завтраков, то производство хлопьев за январь-июнь составило 146,5 тыс. тонн - это на уровне прошлогоднего показателя", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает о мерах господдержки, которые предоставляются для производителей детского питания. Среди них - льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию мощностей по производству заменителей грудного молока (ЗГМ), стимулирующая субсидия. "При этом с учетом текущей рыночной ситуации работа по совершенствованию мер господдержки в этом сегменте продолжается. В частности, увеличен срок льготного инвестиционного кредитования для производителей ЗГМ до 12 лет, а также предусмотрена возможность пролонгации льготных кредитов, предусмотрено новое направление предоставления льготных инвестиционных кредитов до 12 лет для производителей специализированных продуктов лечебного питания и энтерального питания, в том числе для детей", - уточняет Минсельхоз.

В сообщении также отмечается, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие.

"При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз РФ дополнительно уточнит позицию "Нестле" по озвученному повышению", - говорится в сообщении.

Минсельхоз РФ Nestle
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