Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Компания Nestle в РФ с 4 сентября планирует на 9% повысить отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, "Хрутка") и растворимые напитки из какао, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма, направленные ритейлерам.

Аналогичные уведомления разосланы и дистрибуторам несетевой розницы. В самой компании отказались от комментариев.

Nestle объясняет подорожание детского питания серьезным снижением курса рубля, а в случае с напитками из какао - еще и ростом мировых цен на сырье и сахар. На товарной бирже в Нью-Йорке стоимость какао-бобов 22 августа достигала $3,33 тыс. за тонну, что на 23% больше, чем в январе. Основной рост цен на сахар наблюдался с начала этого года, но уже с 12 июля оптовые цены в среднем снизились примерно до 60 рублей за 1 кг, пояснил источник "Ъ" из числа сахарозаводчиков.

В Минсельхозе изданию заявили, что "дополнительно уточнят" позицию Nestle. Там подчеркнули, что в целом в РФ "стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна".

Вслед за Nestle о повышении цен могут объявить другие производители детского питания, полагает партнер НЭО Альбина Корягина. При этом она напомнила, что молочные сухие смеси для детей еще в 2022 году подорожали на 17%, в первом квартале этого года рост продолжился.

Основными производителями заменителей грудного молока в РФ, помимо Nestle, являются Danone ("Тёма", Aptamil) и InfaPrim (Nutrilak, "Нутриген", "Винни"), уточняет гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. В Danone и InfaPrim на запрос "Ъ" не ответили. В АО "Прогресс" ("Фруто Няня") возможное повышение цен именно на свою продукцию не прокомментировали, но назвали такой шаг "предсказуемым из-за роста стоимости сырья, логистики и расходов на персонал".

Издание напоминает, что в 2019 году в Госдуме пытались инициировать возможность включения детского питания в список социально важных товаров, что позволило бы установить на него предельно допустимые цены в рознице, но идея не реализовалась.

Для удержания спроса на фоне роста цен ритейлеры могут увеличить долю промо в сегменте детского питания, считает директор "Яков и партнеры" Олег Шендерюк. При этом он отметил, что сейчас доля промо уже составляет 20-30% в немолочных детских продуктах, 30-40% - в молочных, а в отдельных категориях - 60%.