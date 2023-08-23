На сентябрьские выборы в РФ зарегистрировали более 81 тыс. кандидатов

Доля отказов в регистрации составила около 1,5%, сообщила Памфилова

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Свыше 81 тыс. кандидатов зарегистрированы на предстоящие выборы различного уровня в сентябре, из них - более 70 тыс. от 20 политических партий; доля отказов в регистрации остается низкой и составляет около 1,5%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На сей момент уже во всех регионах, включая наши четыре новые территории, завершился этап регистрации кандидатов. Выдвинуто было около 85 тыс. человек, свыше 12 тыс. - это самовыдвиженцы. Зарегистрированы 81 306 человек, из них 70 726 - от 20 политических партий (от 25 существующих и 23 партий, кто пытался), и 10 580 - это самовыдвиженцы", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.

По ее словам, процент отказов кандидатам в регистрации не изменился, "такой же низкий, где-то около 1,5% по всем уровням выборов в среднем". Памфилова отметила, что доля зарегистрированных в итоге составила 95%. Также некоторые кандидаты не были зарегистрированы по личным причинам, им не было отказано в регистрации.

Глава ЦИК отметила, что на выборах в законодательные органы четырех новых регионов будут представлены все пять парламентских партий. Памфилова отметила, что это касается ЛНР и ДНР. В Херсонской и Запорожской областях в выборах примут участие четыре партии. Конкуренция в новых регионах присутствует. На выборы в законодательные органы четырех новых регионов зарегистрированы 1 321 кандидат. На выборы в органы муниципальных образований столиц этих регионов выдвинуты 751 человек от пяти парламентских партий. При этом в новых регионах нет ни одного отказа в регистрации.

Также Памфилова сообщила, что на дистанционное электронное голосование на предстоящие выборы подано 735 707 заявлений, и 131 715 - это включение избирателей в список по месту нахождения на момент выборов в рамках механизма "Мобильный избиратель". По числу поданных заявлений лидирует Московская область.

Кроме того, по словам главы комиссии, более 2,7 тыс. жителей шести регионов России, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах. С 20 августа началось досрочное голосование на таких территориях в 29 субъектах РФ.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат около 34 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие порядка 65 млн избирателей.