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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Выборы глав регионов в течение трех дней пройдут в 19 субъектах РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Выборы глав субъектов России, которые состоятся в сентябре текущего года в 21 регионе, пройдут в течение трех дней в 19 субъектах страны, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

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"Что касается продолжительности голосования, если говорить о выборах высших должностных лиц, 19 регионов выбрали формат голосования - три дня, Омская - два (дня), Тюменская - один (день)", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России. Всего замещению подлежат около 34 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие порядка 65 млн избирателей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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