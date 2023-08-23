Путин заявил о планах провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следующий саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани. Конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам", - сказал он, выступая в среду на саммите БРИКС по видеосвязи.

Российский президент также заявил, что состоятся мероприятия и в зарекомендовавшем себя формате БРИКС+.

В целом Путин отметил, что в рамках российского председательства в БРИКС запланировано порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, которые пройдут в более чем 10 городах.

Он выдвинул предложение об учреждении в рамках БРИКС постоянно действующей комиссии по транспорту, которая занялась бы развитием логистических и транспортных коридоров, в частности, проектом "Север-Юг".

"В случае согласия партнеров, Россия могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году", - сказал в связи с этим российский президент.