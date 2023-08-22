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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Си Цзиньпин отметил усиление значимости БРИКС в мире

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что БРИКС играет все более значимую роль в мировых делах.

"Механизм сотрудничества БРИКС, являясь важной платформой сотрудничества для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, стал конструктивной силой, способствующей мировому экономическому росту, совершенствованию глобального управления и содействующей демократизации международных отношений", - говорится в письменном заявлении китайского лидера, распространенном по его прибытию в Йоханнесбург, где 22-24 августа пройдет саммит объединения.

Он уверен в том, что саммит "станет важной вехой в развитии механизма сотрудничества БРИКС и поднимет единство и сотрудничество развивающихся стран на более высокий уровень".

Перед саммитом состоится официальный визит Си Цзиньпина в ЮАР. Он сказал, что не сомневается в том, что "благодаря совместным усилиям двух сторон, визит увенчается полным успехом".

При этом он отметил, что стратегическое партнерство между Китаем и ЮАР "вступило в новый этап", а развитие отношений между двумя странами "не только пойдет на пользу их народам, но и привнесет больше стабильности во взаимосвязанный мир".

БРИКС Йоханнесбург Си Цзиньпин ЮАР Китай
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