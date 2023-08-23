В списке пассажиров разбившегося Embraer Legacy были имя и фамилия Евгения Пригожина
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Начато расследование катастрофы самолета Embraer в Тверской области вечером в среду, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.
В списке пассажиров значатся имя и фамилия Евгения Пригожина, добавили в ведомстве.
О крушении самолета близ населенного пункта Куженкина ранее сообщило федеральное МЧС. Самолет летел из Москвы в Петербург. По предварительным данным МЧС, погибли десять человек.