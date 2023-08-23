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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Специальная комиссия Росавиации займется расследованием катастрофы бизнес-джета Embraer в Тверской области, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин.

"Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer-135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области" - сообщает телеграм-канал агентства.

Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

"На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей "чёрных ящиков", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, на борту самолета, летевшего из Москвы в Петербург, было семь пассажиров и три члена экипажа.

Самолет принадлежал ООО "МНТ- Аэро", специализирующегося на бизнес перевозках.

О крушении самолета близ населенного пункта Куженкино ранее сообщило федеральное МЧС.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на контроль.

Евгений Пригожин Петербург Тверская область МНТ-Аэро Росавиация
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