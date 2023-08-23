Частный самолет Embraer Legacy разбился в Тверской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, предварительно 10 человек, которые были на борту, погибли, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В Тверской области, вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy. (...) На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительно информации, все находившиеся на борту погибли", - говорится в сообщении.

Самолет летел из Москвы в Петербург. На месте начались поисковые работы.

Позднее в Росавиации сообщили, что в списке пассажиров был человек по имени Евгений Пригожин.