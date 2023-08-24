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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Путин поручил до ноября расширить на Арктику дальневосточную ипотеку под 2%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Программа "Дальневосточной ипотеки" должна быть скорректирована для применения в арктических регионах РФ к 1 ноября, соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ - внести в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2030 г. на первичном рынке жилья в субъектах РФ, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны", - говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения - 1 ноября.

Поручение касается жилых помещений, стоимость которых не превышает установленной Минстроем средней рыночной цены 1 кв. м общей площади жилого помещения.

В июле Путин поддержал идею внедрения арктической ипотеки для молодых семей под 2%. "Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны, то есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года", - сказал тогда президент.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что решение о распространении льготной ипотеки под 2% годовых в арктической зоне РФ может быть принято до конца года.

По оценке ДОМ.РФ, внедрение программы в регионах арктической зоны даст возможность ежегодно улучшить жилищные условия для 5-10 тыс. семей.

Дальневосточная ипотека Арктика Владимир Путин
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