Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

"Дальневосточную ипотеку" распространили на Арктическую зону

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону, сообщил сайт правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку"", - сказано в пресс-релизе.

Заявки на "Арктическую ипотеку" уже некоторое время принимают банк "ДОМ.РФ", ВТБ и Сбербанк.

Жителям регионов Арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Участниками программы могут стать, в том числе, педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее 5 лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно, люди, получившие земельные участки по программе "Гектар", а также участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа программе составляет 6 млн рублей.

Дальневосточная ипотека ВТБ Сбербанк Арктика ДОМ.РФ Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Альфа-банк спрогнозировал повышение ставки ЦБ в декабре до 17%

Дума одобрила штрафы до 1 млн руб. за нарушения МФЦ и банками при размещении биометрии

Госдума приняла закон о занятости в обновленной редакции

Госдума приняла закон о занятости в обновленной редакции

"Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

"Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

Судоходство на подходах к черноморским портам по-прежнему ограничено

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев уточнен до 1,05 трлн рублей с 1,235 трлн рублей

Весь Ейск остался без водоснабжения

Двое россиян и двое граждан Узбекистана погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Обострение палестино-израильского конфликта

Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС двух россиянок

Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС двух россиянок

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });