"Дальневосточную ипотеку" распространили на Арктическую зону

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону, сообщил сайт правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку"", - сказано в пресс-релизе.

Заявки на "Арктическую ипотеку" уже некоторое время принимают банк "ДОМ.РФ", ВТБ и Сбербанк.

Жителям регионов Арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Участниками программы могут стать, в том числе, педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее 5 лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно, люди, получившие земельные участки по программе "Гектар", а также участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа программе составляет 6 млн рублей.