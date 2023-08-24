Что произошло за день: четверг, 24 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета под Тверью, в котором, предположительно, находился Евгений Пригожин. Его президент назвал талантливым человеком сложной судьбы.

- Япония начала сброс в море воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". И МАГАТЭ, и оператор станции заявляют о безопасности этой операции, но, тем не менее, Китай прекратил импорт морепродуктов из Японии.

- На саммите БРИКС принято решение пригласить в объединение еще шесть стран. Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ станут официальными и полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года.

- США внесли в санкционные списки по РФ 11 физлиц и две структуры. Это, в том числе, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, детский центр "Артек" и его директор Константин Федоренко, а также уполномоченные по правам ребенка в трех регионах России.

- Минобороны РФ сообщило о групповом ракетном ударе по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Он был нанесен высокоточным морским и наземным оружием большой дальности.

- Суд в Москве заочно приговорил Максима Каца к восьми годам за фейки про армию. Признанному иноагентом блогеру также на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы.

- В Калуге 11 человек пострадали при выезде автомобиля на тротуар. В числе пострадавших оказались трое детей. Водитель машины ранее был лишен прав за управление машиной в состоянии наркотического опьянения.