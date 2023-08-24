Туристы стали меньше путешествовать по РФ в низкий сезон после отмены кешбэка

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Восстановление программы туристического кешбэка, действовавшей в России в 2020-2022 годах, способствовало бы перераспределению турпотока и снижению нагрузки на курорты Юга России в высокий сезон, считает заместитель гендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

"Мы понимаем, что в текущих условиях возможен пересмотр стратегии развития туризма, отдельных направлений, с учетом необходимости оптимизации расходов бюджета. Но как показывает практика летнего сезона этого года, туристы в отсутствие кешбэка стали меньше путешествовать в период так называемых "крыльев сезона", когда спрос минимален. При этом увеличилась доля тех, кто поехал на курорты Черного моря в высокий сезон и столкнулись с высоким ценником в отелях, перегруженностью инфраструктуры и другими проблемами перенасыщенного спроса", - сказал он в четверг, выступая на пленарной сессии Всероссийского туристического форума в Хабаровске "Туризм в России. Разворот на восток".

Сирченко напомнил, что в России есть множество уникальных мест, куда можно было бы перенаправить турпоток или перераспределить его в популярных регионах на протяжении всего года за счет скидок или кешбэка на путешествия в низкий сезон.

"Эта мера снизила бы давление повышенного спроса на наиболее популярных курортах Краснодарского края, обеспечила бы равномерную загрузку объектам размещения и турфирмам и в результате повлияла на цены в пиковые даты. Отель или туроператор, имеющий возможность получать плановый доход на протяжении всего года, не будет пытаться перекрывать издержки за 3-4 месяца высокого сезона", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году, когда программа туристического кэшбека действовала, путешествия по России стали трендом, туристы получили возможность по доступной цене поехать в любую точку страны, а отели получили дополнительный доход и возможность вкладываться в развитие сервиса.

Программа туристического кешбэка действовала в РФ в 2020-2022 годах. В ее рамках туристы могли приобрести туры по России и размещение в отелях в межсезонье со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей.