Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Туристы стали меньше путешествовать по РФ в низкий сезон после отмены кешбэка

Туристы стали меньше путешествовать по РФ в низкий сезон после отмены кешбэка
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Восстановление программы туристического кешбэка, действовавшей в России в 2020-2022 годах, способствовало бы перераспределению турпотока и снижению нагрузки на курорты Юга России в высокий сезон, считает заместитель гендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

"Мы понимаем, что в текущих условиях возможен пересмотр стратегии развития туризма, отдельных направлений, с учетом необходимости оптимизации расходов бюджета. Но как показывает практика летнего сезона этого года, туристы в отсутствие кешбэка стали меньше путешествовать в период так называемых "крыльев сезона", когда спрос минимален. При этом увеличилась доля тех, кто поехал на курорты Черного моря в высокий сезон и столкнулись с высоким ценником в отелях, перегруженностью инфраструктуры и другими проблемами перенасыщенного спроса", - сказал он в четверг, выступая на пленарной сессии Всероссийского туристического форума в Хабаровске "Туризм в России. Разворот на восток".

Сирченко напомнил, что в России есть множество уникальных мест, куда можно было бы перенаправить турпоток или перераспределить его в популярных регионах на протяжении всего года за счет скидок или кешбэка на путешествия в низкий сезон.

"Эта мера снизила бы давление повышенного спроса на наиболее популярных курортах Краснодарского края, обеспечила бы равномерную загрузку объектам размещения и турфирмам и в результате повлияла на цены в пиковые даты. Отель или туроператор, имеющий возможность получать плановый доход на протяжении всего года, не будет пытаться перекрывать издержки за 3-4 месяца высокого сезона", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году, когда программа туристического кэшбека действовала, путешествия по России стали трендом, туристы получили возможность по доступной цене поехать в любую точку страны, а отели получили дополнительный доход и возможность вкладываться в развитие сервиса.

Программа туристического кешбэка действовала в РФ в 2020-2022 годах. В ее рамках туристы могли приобрести туры по России и размещение в отелях в межсезонье со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета под Тверью

Путин выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета под Тверью

После взрыва в Махачкале в больницах остаются 43 пострадавших

В Калуге десять человек пострадали при выезде автомобиля на тротуар

Райффайзенбанк и Uniqa продают СК "Райффайзен Лайф" "Ренессанс Страхованию"

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о групповом ракетном ударе по центру принятия решений ВСУ

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

TikTok оштрафован на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента

Истребитель МиГ-31 поднимали при приближении к границе РФ норвежского Р-8А

ЦИК получил девять жалоб о возможном принуждении к онлайн-голосованию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });