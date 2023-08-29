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Ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в России составит 48 млрд рублей

Ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в России составит 48 млрд рублей
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ежегодный базовый бюджет, выделяемый правительством на развитие туризма в России, будет почти 50 млрд рублей, сообщил во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"На реализацию нашего нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" за два года направлено более 150 млрд рублей из федерального бюджета и принято решение, что теперь ежегодно базовый бюджет туризма будет 48 млрд рублей", - сказал вице-премьер журналистам по итогам Стратегической сессии по туризму в правительстве РФ.

По его словам, "в России туристическая сфера формирует 2,6% ВВП и благодаря тем решениям, которые сегодня были приняты, есть все шансы увеличить это вдвое - минимум до 5% вклад в ВВП".

"И мы видим, что финансирование туризма в нашей стране увеличилось с 2019 года почти в 14 раз. На каждый потраченный бюджетный рубль частный бизнес вкладывает 3. Это весомый мультипликативный эффект", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что по итогам прошлого года наблюдался устойчивый рост числа поездок по России. Их число составило более 70 млн, а выручка в отрасли - более 7 трлн рублей, что на 45% больше по сравнению с допандемийным годом.

По его словам, в рамках Стратегической сессии определен перечень наиболее эффективных инструментов, которые будут продолжены для развития отрасли. Это, прежде всего, программа льготного кредитования туристической инфраструктуры, в рамках которой привлечено более 400 млрд рублей на 27,5 тыс. новых номеров, и очень популярная программа модульных быстровозводимых отелей. Правительство также займется развитием придорожного сервиса для автотуристов.

"Минэкономразвития совместно с Минпромторгом также подготовят "дорожную карту" обеспечения туристической сферы необходимым транспортом – круизными лайнерами, самолетами, поездами, автобусами и всем, что нужно для нашего туризма. Не останутся без внимания и вопросы въездного туризма. Это электронная виза, субсидирование авиасообщения и так далее", - добавил он.

Дмитрий Чернышенко
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