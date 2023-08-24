Глава Херсонской области заявил о ликвидации последствий разрушения ГЭС

Уровень режима ЧС снижен до локального

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Последствия разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области за два месяца практически ликвидированы, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Всего лишь за два месяца, благодаря слаженной работе всех подразделений, ведомств федеральных и наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы", - сказал Сальдо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

В частности, по его словам, восстановлена подача электроснабжения, газа, налажена связь и отремонтированы дороги.

Он уточнил, что местные жители уже получили компенсационные выплаты в общей сложности на 300 млн рублей. Люди начали возвращаться в свои дома и самостоятельно восстанавливают свое жилье.

"Уже принято решение - чрезвычайная ситуация заканчивается. Она остается локальная, была федеральная. Оставим ее в 15-километровой зоне (вдоль берега Днепра - ИФ). В общем-то задача выполнена", - добавил глава региона.

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Потребовалась эвакуация 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. По последним данным, погибли 57 человек.