Что случилось этой ночью: пятница, 25 августа

Новые атаки беспилотников ВСУ на РФ, Трамп освобожден под залог в суде, индийский луноход начал исследовать поверхность Луны

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны заявило о попытке атаки 42 беспилотников ВСУ на РФ. Над Крымом сбиты 9 огнем ПВО, а 33 подавлены средствами РЭБ.

- Украинская ракета комплекса С-200 сбита над Калужской областью. Никто не пострадал.

- Трамп прошел в тюрьме все необходимые процедуры и освобожден под залог. Он намерен добиваться отказа от ускоренного рассмотрения его дела в Джорджии.

- Глава Херсонской области заявил о ликвидации последствий разрушения ГЭС. По его словам, восстановлена подача электроснабжения, газа и отремонтированы дороги.

- Индийский луноход начал исследование поверхности Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.