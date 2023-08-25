Глава "Роскосмоса" обсудил с разработчиками станции "Луна-25" причины ее аварии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов провёл рабочее совещание в НПО "Лавочкина", где обсудил с учеными и разработчиками автоматической межпланетной станции "Луна-25" причины аварии аппарата.

"Глава "Роскосмоса" обсудил с коллективом предприятия и российскими учёными возможные причины незавершённой миссии "Луна-25", а также дальнейшие перспективы российской лунной программы", - сообщает в пятницу пресс-служба госкорпорации.

По словам Борисова, которые приведены в сообщении, незавершённая миссия "Луны-25" не ставит "на стоп" перспективы освоения Луны.

"Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", - сказал он.

В госкорпорации отметили, что перед встречей с коллективом Борисов осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения "Луны-25".

21 августа должна была состояться мягкая посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли российской межпланетной станции "Луна-25". Однако 20 августа, согласно сообщению "Роскосмоса", "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

В тот же день Борисов заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сообщил он.

Глава "Роскосмоса" отметил, что России нельзя прерывать лунную программу, для достижения технологического суверенитета страна должна участвовать в "лунной гонке".

"Считаю, что форсируя миссии "Луна-26", "Луна-27" мы обязательно получим недополученные результаты, которые из-за аварии мы не получили при реализации миссии "Луна-25"", - сказал Борисов.

11 августа Борисов заявил, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".