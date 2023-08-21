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"Роскосмос" назвал основной причиной ЧП с "Луной-25" сбой в работе двигателя

"Роскосмос" назвал основной причиной ЧП с "Луной-25" сбой в работе двигателя
Предстартовые работы со станцией "Луна-25" на космодроме Восточный
Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя.

"Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - заявил глава "Роскосмоса".

По его словам, станция врезалась в поверхность Луны из-за того, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту.

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"Весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, мы знали все о положении корабля, тем не менее в 14:57 минут связь с аппаратам прекратилась, попытки восстановить связь оказались неудачными, предварительные расчеты баллистические показали, что за счёт нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны", - сказал Борисов.

Накануне, 20 августа, в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - говорилось в сообщении.

Как заявили в госкорпорации, "вопросами выяснения причин потери КА займется специально формируемая межведомственная комиссия".

Связь со станцией "Луна-25" прервалась накануне после выдачи импульса для формирования предпосадочной орбиты, сообщили в "Роскосмосе".

"19 августа в соответствии с программой полета космического аппарата "Луна-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты", - сообщили в пресс-службе госкорпорации. По их данным, около 14:57 московского декретного времени связь со станцией прервалась.

Как отмечается, "реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали".

19 августа в госкорпорации также сообщали, что в ходе выдачи импульса для перехода "Луны-25" на предпосадочную орбиту на борту станции произошла нештатная ситуация, "которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с межпланетной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа.

Луна-25 Роскосмос Юрий Борисов
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