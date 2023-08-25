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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Суд попросили изъять в пользу государства акции Дальнегорского ГОКа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края 6 сентября проведет предварительное судебное заседание по иску замгенпрокурора к ООО "Фининвест" о признании незаконными итогов приватизации Дальнегорского ГОКа (Приморский край), говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Дальнегорский ГОК" через ООО "Радамант" принадлежит "Фининвесту". Материнской компанией самого "Фининвеста" является кипрский офшор Rakspol Trading Limited.

Суд также наложил обеспечительные меры: арест на 100% долей в уставных капиталах "Дальнегорского ГОКа" и "Радаманта", арест на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество этих компаний. Также суд запретил органам управления этих юрлиц принимать решение о выплате дивидендов, вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу, полностью или частично останавливать техпроцессы (кроме ситуаций, необходимых для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий). Кроме того, суд запретил ФНС осуществлять любые действия в отношении долей обеих компаний.

"Принятие указанных обеспечительных мер предотвратит причинение ущерба ООО "Дальнегорский ГОК", публичным интересам и государству, будет направлено на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, применение мер не приведет к невозможности осуществления ответчиками хозяйственной деятельности и не затруднит ее", - приводит суд позицию истца.

Генпрокуратура также отмечает, что спор связан не только с принадлежностью долей в уставном капитале стратегического для обороны страны и безопасности государства предприятия, но и преследует цель "лишить группу лиц с участием резидентов иностранных государств прав на имущество стратегического предприятия в связи с нарушением закона при приобретении долей в уставном капитале указанного общества".

Сам иск был подан 2 августа.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года Дальнегорский ГОК добыл более 480 тысяч тонн руды, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

Выручка ГОКа в 2022 году составила 3,8 млрд рублей (в 2021 году - 2,9 млрд рублей), чистый убыток - 535 млн рублей (в 2021 году - 379 млн рублей). На конец 2022 года в компании работало 1893 человека, говорится в отчете предприятия.

Генпрокуратура Приморский край Дальнегорский ГОК Фининвест ФНС
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