Иск об изъятии в доход государства акций РОМЗ будет рассмотрен 20 сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ярославской области 20 сентября начнет основное судебное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства у АО "ИсНов" и ООО "СибМир" акций ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ).

В материалах суда говорится, что иск Генпрокуратуры "об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения" был зарегистрирован 3 августа.

В тот же день суд по ходатайству надзорного ведомства наложил ряд обеспечительных мер, в частности арестовал движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество РОМЗа, а также акции, принадлежащие ответчикам. Также суд запретил органам управления предприятия принимать решения о распределении прибыли и убытков, о выплате вознаграждения членам совета директоров, совершать иные действия и сделки, имеющие целью вывести денежные средства и имущество из собственности предприятия.

Кроме того, суд удовлетворил просьбу прокуратуры о наложении запрета выплачивать дивиденды компании, совершать любые действия, которые ухудшают положение работников или влекут остановку производства. ФНС запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления "Ростовского оптико-механического завода". Также запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров.

Ростовский оптико-механический завод расположен в Ростове Ярославской области. Зарегистрирован в мае 1996 года. Основной вид деятельности - производство оптических приборов, фото- и кинооборудования. По итогам 2022 года выручка РОМЗ составила 1,406 млрд рублей, чистый убыток - 40,9 млн рублей.

Уставный капитал общества составляет 37 млн 417 тыс. 380 рублей и разделен на 28 млн 62 тыс. 804 обыкновенных акций и 9 млн 354 тыс. 576 привилегированных акций типа "А" номинальной стоимостью 1 рубль. По данным РОМЗ, на конец второго квартала 2023 года АО "ИсНов" владеет 24% уставного капитала (32% обыкновенных акций), ООО "СибМир" - 40,67% (52,1%), еще семь юрлиц - 0,15%, физлицам принадлежат 35,18% УК.

АО "ИсНов" и ООО "СибМир" зарегистрированы в Новосибирске.

Владельцем 100% уставного капитала ООО "СибМир" является АО "РАТМ-холдинг" предпринимателя Эдуарда Тарана. Сам Таран на конец второго квартала 2022 года владел 16,47% акций РОМЗа.

На сайте "РАТМ-холдинга" оптико-механический завод в Ярославской области сейчас не упоминается, хотя ранее озвучивался в СМИ как предприятие группы.

В "РАТМ-холдинг" входят ООО "Сибирское стекло", завод "Экран - оптические системы", московское НПО "Гидромаш", Катайский насосный завод, ряд девелоперских активов.