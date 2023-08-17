Слушания о взыскании "Волжского оргсинтеза" в пользу государства пройдут 24 августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Волгоградской области назначил на 24 августа судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства 100% акций АО "Волжский оргсинтез", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Предварительное заседание по делу прошло 17 августа.

Суд в четверг отказал представителям АО "Волжский оргсинтез" и его владельца Александра Соболевского, которые просили отложить предварительное заседание, чтобы они успели собрать дополнительные доказательства и представить свою позицию по делу.

"Спор корпоративный и сложный по всем параметрам. У нас уже много томов материалов дела и значительное количество участников, все это является основанием для отнесения спора к категории особо сложных и просим это учесть. (...) Все-таки приватизация была 30 лет назад и необходим сбор дополнительных доказательств", - мотивировал заявленное ходатайство об отложении судебного разбирательства представитель "Волжского оргсинтеза".

Представитель ответчика - Соболевского - также заявил ходатайство об отложении разбирательства, ввиду необходимости дополнительного сбора доказательств для представления своей позиции по делу.

"Мы полагаем, что критерий заблаговременности представления такого объема документов не соблюден. В любом случае, стороны имеют право сверить полноту доказательств, представленных Генпрокуратурой", - сказал представитель ответчика.

Он объяснил, что большой объем документов от Генпрокуратуры поступил несколько дней назад, в связи с чем ответчик был лишен возможности подробно изучить дело, и, соответственно, представить свою позицию по делу, мотивированное возражение.

"Суд, совещаясь на месте, постановил отказать в удовлетворении ходатайств об отложении предварительного судебного заседания", - заявил судья.

Представитель Генпрокуратуры попросил приобщить к материалам дела письмо Минпромторга, который высказывает свою позицию о порядке приватизации химзавода, обращает внимание Генпрокуратуры на ее запрос относительно характеристик "Волжского оргсинтеза".

"Данное обстоятельство является принципиально важным, потому что Генпрокуратура основывает свои требования на том факте, что "Волжский оргсинтез" и на момент приватизации и по настоящее время осуществляет выпуск сероуглерода. Кроме того, письмо позиционирует деятельность Соболевского и менеджмента предприятия как недобросовестную в том плане, что "Волжский оргсинтез" имеет техническую возможность выпускать анилин - вещество, которое необходимо оборонно-промышленному комплексу РФ, а производство данного вещества в настоящее время приостановлено", - сообщил представитель истца.

Истец также просил приобщить к материалам дела письмо Федеральной налоговой службы, которое содержит информацию об обстоятельствах выплаты дивидендов предприятием. Ведомство обращает внимание на то, что размер дивидендов, которые выплачивались Соболевскому, выше доходов предприятия, которые оно декларировало.

Представитель Генпрокуратуры также представил в суд письмо Росфинмониторинга с просьбой приобщить его к делу.

"Просим приобщить к материалам дела оригинал письма Росфинмониторинга: финансовое расследование по запросу Генеральной прокуратуры обстоятельств расходования и направления денежных средств, получаемых акционерами "Волжского оргсинтеза". Документ свидетельствует о том, что та денежная масса, которая распределялась в виде дивидендов, выводилась за рубеж в иностранную юрисдикцию", - сообщил представитель истца.

Представитель ответчика - Соболевского на заседании утверждал, что доводы Генпрокуратуры, представленные в деле, не обоснованы.

"Генпрокуратура злоупотребляет своим правом, пытается ввести суд в заблуждение, указав то, что господин Соболевский нанес ущерб государству, не выплатив 600 млн рублей налогов. При этом прокуратуре было известно, что это являлось предметом исследования уголовного дела, которое было прекращено в связи с отсутствием состава. Доводы о том, что дивиденды якобы выплачиваются за границу незаконно, я считаю тоже необоснованными, поскольку это проверялось в рамках вышеупомянутого уголовного дела. Более того, прокуратура вводит суд в заблуждение говоря, что у Соболевского имеется гражданство Германии. Есть письмо из ФРГ о том, что у него нет никакого гражданства и вида на жительство, он является гражданином РФ, но есть гражданство республики Кипр, это не противоречит законодательству", - отметил представитель Соболевского.

Генпрокуратура в июле 2023 года подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций "Волжский оргсинтез". Истребованию подлежат 2 344 925 обыкновенных акций АО номиналом 0,2 рубля каждая. В числе третьих лиц заявлены Федеральная налоговая служба, Росимущество, "Волжский оргсинтез". Генпрокуратура в своем иске отмечала, что ею выявлены факты нарушения экономического суверенитета РФ, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения акций АО "Волжский оргсинтез" (ранее - Волжское производственное объединение "Оргсинтез" имени 60-летия Союза ССР, далее - государственное предприятие, ПО "Оргсинтез"), а также противоправного завладения ими ответчиком.

По данным Генпрокуратуры, Российская федерация как собственник госпредприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала. Несмотря на вышеуказанное, Фонд государственного имущества Волгоградской области в период с сентября 1993 по 1996 год незаконно распределил принадлежащее государству имущество в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств.

При этом завод, по информации надзорного ведомства, представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В отчетности "Волжского оргсинтеза" за 2022 год его единственным владельцем назван Соболевский.

"Волжский оргсинтез", согласно его сайту, является крупным российским производителем продукции органического синтеза. Может выпускать анилин, метионин, флотореагенты, сероуглерод, присадки к бензинам. Выручка по РСБУ в 2022 году выросла на 23,5% к уровню предыдущего года - до 15,48 млрд рублей, чистая прибыль - в 1,6 раза, до 2,92 млрд рублей.