Корабли РФ выполнили артиллерийские стрельбы на учениях в Баренцевом море

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и эсминца "Адмирал Ушаков" провели в Баренцевом море учебные артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, сообщает Северный флот (СФ) в субботу.

"В рамках проведения боевых упражнений было отработано взаимодействие корабельной ударной группы с авиацией и расчетами беспилотных летательных аппаратов береговых войск Северного флота по приему целеуказания при стрельбе по невидимой береговой цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности районы проведения артиллерийских стрельб в Баренцевом море и воздушное пространство над ними были заблаговременно закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации.

Как сообщили в пресс-службе флота, после завершения стрельб корабельная группа продолжила выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом море.