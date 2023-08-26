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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Северный флот провел учение в Баренцевом море по пресечению прохода иностранных

Отрабатывалось пресечение прохода кораблей-нарушителей по российским акваториям

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела учение в Баренцевом море южнее архипелага Земля Франца-Иосифа по пресечению несанкционированного прохода иностранных судов по российским акваториям.

"В ходе мероприятия экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" отработал эпизод по пресечению действий условного судна-нарушителя, роль которого выполнял спасательный буксир "Алтай", входящий в состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота", - сообщила пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что была смоделирована ситуация, в которой иностранное судно направляется к российской границе, на запросы не отвечает, на требования военных не реагирует.

В рамках учения североморцы также отработали действия досмотровых групп, которые были доставлены с борта БПК "Вице-адмирал Кулаков" на условное "судно-нарушитель".

Очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. Планируется, что североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности РФ в Арктической зоне.

Баренцево море Северный флот РФ
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