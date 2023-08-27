Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после российско-китайского патрулирования океана

Флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в бухте Золотой Рог. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота после патрулирования в океане, которое проходило совместно с кораблями Военно-морских сил Китая, вернулись во Владивосток.

"Во Владивостоке прошла торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", вернувшихся в пункт базирования после участия в третьем по счёту совместном патрулировании акватории Тихого океана боевыми кораблями Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Китая", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Совместное патрулирование длилось более трёх недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС НОАК прошли более 7 тысяч морских миль через Японское, Охотское, Берингово море и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов.

Моряки России и Китая отработали маневрирование в составе различных корабельных строев и организацию связи между кораблями группировки.

За время патрулирования были проведены совместные противолодочные и противовоздушные тренировки, осуществлён поиск подводных лодок условного противника с привлечением вертолётов и самолётов морской авиации обеих сторон, выполнены условные ракетные стрельбы по отряду кораблей условного противника.