Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Новейший корвет "Резкий" вошёл в состав Тихоокеанского флота

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и приёма в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий" проекта 20380 состоялась в четверг во Владивостоке, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Корвет построен на Амурском судостроительном заводе (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации).

Церемония прошла на 33 причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья, говорится в сообщении.

После подписания акта о приёме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корабль включён в боевой состав Тихоокеанского флота, отмечает пресс-служба.

"Резкий" - четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенныых на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота, был заложен в Комсомольске-на-Амуре 1 июля 2016 года. В 2021 году корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Вооружение - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.

ВМФ России Владивосток Тихоокеанский флот ВМФ России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еще два беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью

Аэрофлот до конца года планирует запустить рейсы на Хайнань

Аэрофлот до конца года планирует запустить рейсы на Хайнань

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинских дронов в Белгородской и Брянской областях

Два беспилотника сбиты силами ПВО в Брянской области

Что произошло за день: среда, 13 сентября

Российские военные уничтожили три морских беспилотника ВСУ в Черном море

Движение по Крымскому мосту восстановили после третьей за сутки остановки

Минобороны утвердило перечень заболеваний, при которых нельзя служить

Минобороны утвердило перечень заболеваний, при которых нельзя служить

Песков сообщил, что планов об ответном визите Путина в КНДР пока нет

Отказ от обработки биометрии написали менее 1% россиян

Отказ от обработки биометрии написали менее 1% россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });