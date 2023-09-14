Новейший корвет "Резкий" вошёл в состав Тихоокеанского флота

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и приёма в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий" проекта 20380 состоялась в четверг во Владивостоке, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Корвет построен на Амурском судостроительном заводе (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации).

Церемония прошла на 33 причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья, говорится в сообщении.

После подписания акта о приёме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корабль включён в боевой состав Тихоокеанского флота, отмечает пресс-служба.

"Резкий" - четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенныых на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота, был заложен в Комсомольске-на-Амуре 1 июля 2016 года. В 2021 году корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Вооружение - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.