Корабли ВМФ России и ВМС Китая прошли свыше 6 тысяч морских миль на учениях

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Боевые корабли ВМФ России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) за три недели совместного морского патрулирования акватории Тихого океана преодолели свыше 6400 морских миль и в настоящее время действуют в акватории Восточно-Китайского моря, сообщила в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В Восточно-Китайском море проведено учение по пополнению боевыми кораблями запасов воды и топлива от судов обеспечения, а также отрабатывалась передача грузов на ходу траверзным способом", - говорится в сообщении.

Большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" взаимодействовал с кораблём комплексного снабжения ВМС НОАК "Тайху".

"При следовании параллельными курсами экипажи тренировались синхронизировать скорость хода и выдерживать интервал с учетом водоизмещения кораблей, волнения моря и скорости ветра", - подчеркивает пресс-служба флота.

В ТОФ указывают, что за период совместного патрулирования моряки двух стран провели противолодочные учения, отразили налет авиации условного противника, провели тренировки по спасению на море, совершенствовали навыки взаимных взлетов и посадок вертолётов на палубы боевых кораблей.

В составе международного отряда Россию представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании принимают участие эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

Нынешнее совместное российско-китайское военно-морское патрулирование - третье. Первое было проведено в 2021 году, второе - осенью 2022 года.