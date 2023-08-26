Потушен пожар в астраханском заповеднике

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар, начавшийся 23 августа на территории астраханского биосферного заповедника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 3040 га.

Астраханский заповедник - старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь - почти 70 тыс. га.