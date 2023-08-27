В Минобороны РФ заявили об отражении более 20 украинских атак за сутки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили 21 атаку ВСУ на купянском, запорожском, красно-лиманском и донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Новоегоровка Луганской народной республики", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Конашенков заявил, что потери ВСУ на данном направлении составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США.

Также, по его словам, российские войска отразили пять атак украинских сил на запорожском направлении, три - на красно-лиманском и две - на донецком.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области", - сообщил Конашенков.

По его данным, за сутки на запорожском направлении потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ и Krab польского производства, гаубица Д-20, а также орудие М119 производства США.

"На красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - заявил представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что за сутки потери украинской армии составили более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

"На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой народной республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ на донецком направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны.

Конашенков сказал, что потери ВСУ на этом направлении составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.

По его данным, на херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения российскими подразделениями потери украинской армии составили до 15 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.