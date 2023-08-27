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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Военные РФ сбили два самолета Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8 в Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Как заявил представитель Минобороны, "истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заливное Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины".

Конашенков также сообщил, что в районе города Запорожье уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он сказал, что в Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады вооруженных сил Украины.

"За сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

По его словам, уничтожено 30 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как рассказал Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 152 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 527 танков и других боевых бронированных машин, 1 145 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 463 единицы специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Минобороны РФ Су-25 Ми-8
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