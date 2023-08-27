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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минобороны РФ сообщило об ударе по аэродрому в районе Пинчуков Киевской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли авиаудар по украинскому аэродрому в Киевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, цель удара достигнута - "все назначенные объекты поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Киевская область Минобороны РФ
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