Минобороны РФ сообщило об ударе по аэродрому в районе Пинчуков Киевской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли авиаудар по украинскому аэродрому в Киевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, цель удара достигнута - "все назначенные объекты поражены".