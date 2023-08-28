Производство продукции ВПК России сейчас превышает потребности армии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский военно-промышленный комплекс производит вооружения в количестве, превышающем текущие потребности страны, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК", - написал он в Telegram.

По его словам, конвейеры работают в три смены. "И он (ВПК) будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества", - подчеркнул Медведев.