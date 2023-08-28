Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Производство продукции ВПК России сейчас превышает потребности армии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский военно-промышленный комплекс производит вооружения в количестве, превышающем текущие потребности страны, сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК", - написал он в Telegram.

По его словам, конвейеры работают в три смены. "И он (ВПК) будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества", - подчеркнул Медведев.

ВПК Дмитрий Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украинская крылатая ракета уничтожена над Черным морем у побережья Крыма

Два украинских беспилотника сбиты над Крымом

Пандемия коронавируса

Доля умерших от COVID-19 в России в 2022 году упала на 42%

Доля умерших от COVID-19 в России в 2022 году упала на 42%

Сбер предупредил о схеме мошенничества с использованием данных о родственниках

Сбер предупредил о схеме мошенничества с использованием данных о родственниках

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

Задержанный бывший сотрудник генконсульства США дал признательные показания

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью

Что произошло за день: воскресенье, 27 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });