Первый зампред коллегии ВПК: РФ восполняет запасы оружия и военной техники

Андрей Ельчанинов рассказал о линейке перспективных двигателей для авиации и экспорте истребителей Су-35

Андрей Ельчанинов Фото: Пресс-служба

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Оборонные предприятия могут получить кредиты под 6,5% годовых, сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов. В интервью "Интерфаксу" он также рассказал о росте расходов на оружие и военную технику и работе ОПК для пополнения запасов.

- Андрей Федорович, как можете оценить состояние российской "оборонки" в условиях санкций и нагрузки из-за военных действий на Украине?

- Однозначно стабильное. Никакой паники нет, работаем в условиях роста спроса на нашу продукцию со стороны основных заказчиков: Минобороны РФ, Росгвардии и других ведомств.

Санкции - да, появились некоторые ограничения в поставках продукции, которая раньше приходила к нам открытым путем. Задействуем альтернативные поставки отдельных видов продукции, используем запасы. Где-то изменились логистические цепочки, где-то схемы оплаты, временные интервалы исполнения своих обязательств, поменялась кооперация.

- Получается, могут быть задержки при поставке продукции для Минобороны РФ и других ведомств в этом году?

- Мы не видим предпосылок для срывов Государственного оборонного заказа в 2022 году.

- Предприятия выдерживают рост нагрузки на фоне специальной военной операции?

- Интенсивность работы предприятий, безусловно, возросла: загружены резервные мощности, задействованы все накопившиеся технические и человеческие ресурсы для обеспечения возросшей потребности Минобороны РФ и других силовых структур в оборонной продукции. Повсеместно идет оптимизация процессов, привлечение дополнительного персонала, организация для головных исполнителей двухсменной работы, некоторые предприятия ОПК уже работают в трехсменном режиме. На большинстве предприятий сейчас работают в две смены.

Мы понимаем, что в данных условиях оборонка должна не только закрыть потребности военных, но и восполнить израсходованные запасы.

- Уже какая-то продукция поступает в запасы?

- Эта работа уже идёт. Государство обязано иметь запас на случай ведения военных действий, защиты себя от любых видов воздействия.

- РФ будет "притормаживать" реализацию экспортных заказов для удовлетворения нужд военных?

- Отказ от поставки продукции иностранным заказчикам не обсуждается вообще. Военно-техническое сотрудничество РФ сейчас идет исключительно с дружественными странами, любые изменения количества поставляемой продукции нашим друзьям - предмет взаимного уважения интересов. Речь не идёт об отказе от обязательств перед иностранными партнёрами в пользу ВС РФ, это предмет компромисса, переговоров. В отдельных случаях принятие таких решений возможно, но не массово.

- Партию Су-35, которую делают для зарубежного заказчика, передадут ВКС России?

- Нет, самолёты пойдут инозаказчику, они изготовляются в определённом облике, все хорошо, предприятие работает. Наши возможности позволяют обеспечить этим самолетом и наши Вооруженные силы, и инозаказчиков. В этом мы убедились в ходе недавнего визита в Комсомольск-на-Амуре.

- Какой можно ожидать рост расходов бюджетных средств на военную продукцию?

- Прогнозируем, что Государственный оборонный заказ в этом году вырастет гарантированно на 600-700 млрд. рублей.

- Насколько финансово устойчивы предприятия ОПК?

- В нынешних условиях, когда подскочила ключевая ставка Центробанка, многие заявили о рисках неисполнения взятых на себя обязательств. Правительство провело огромную работу, в том числе и с банковским сектором, и с поставщиками продукции. На фоне снижения ключевой ставки мы добились, чтобы предприятия ОПК смогли привлечь кредитные средства под 6,5% в опорном банке "оборонки" - Промсвязьбанке. Считаем такой процент адекватным, работоспособным и приемлемым для предприятий.

Также мы провели на площадке правительства с участием активным Минпромторга огромную работу с поставщиками сырья и материалов, достигли понимания того, что стоимость продукции для государственного оборонного заказа должна быть предсказуемой. Тем более она конкретно влияет на оборот предприятий, в том числе металлургических. Здесь удалось договориться.

- Какие материалы и комплектующие сейчас в дефиците из-за санкций?

- Предприятия столкнулись с отказом поставок электронно-компонентной базы, подшипников, сырья и материалов, используемых в производстве: резинотехнические изделия, каучуки, клеи, смеси, краски. Они и на гражданском рынке использовались, но теперь перестали поступать в РФ в силу санкционного воздействия. Логистические цепочки выстраиваем заново, некоторые задачи поручаем отечественным предприятиям. По подшипникам заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов принял решение в ближайшее время провести сводный анализ предприятий, производящих разнотипные подшипники, с точки зрения возможного исполнениями ими задач в рамках ГОЗа. Нужно сформировать оптимальную линейку.

- Какова ситуация с IT-продуктами для ОПК?

- У нас есть запас прочности минимум на пять лет. Сможем и обслуживать, и всё делать. За это время специализированные организации должны создать для нас весь необходимый софт – это позволит качественно реализовывать новую Государственную программу вооружения, выдерживать интенсивность работ. Если этого не сделать – будут проблемы. Надеюсь, в течение пяти лет вопрос закроем.

- Минобороны РФ сейчас инициирует какие-то изменения в Государственном оборонном заказе в связи со спецоперацией?

- Под эти задачи могут готовиться корректировки ГОЗа, жизнь на месте не стоит, потребности и приоритеты могут меняться. Эта работа происходила и раньше, происходит и сейчас.

Делают акцент на обеспечении группировки боеприпасами, в первую очередь высокоточными. Это приоритет номер 1. Остальное - из потребности: беспилотная техника, авиация, бронетехника.

- В телеграм-каналах часто объявляют денежные сборы на закупку тепловизоров, дронов и другого оборудования для отправки в зону ведения операции на Украине. Есть какой-то дефицит в войсках?

- В специальной военной операции участвуют не только регулярные подразделения Вооруженных сил РФ, но и подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР. Они, конечно, не так оснащены, как российские военные, есть какие-то пробелы, они объяснимы и их восполняют.

-"Ростех" в мае заявил о планах создать мини-дроны для военных. Не поздновато?

- Никогда не поздно развиваться, можно учесть чужой опыт и сделать что-то лучше.

- РФ может начать массово закупать беспилотники за рубежом?

- В условиях, когда идет спецоперация и необходимо обеспечить потребности войск в количестве каких-то образцов, нужно оценить весь возможный рынок, иногда принять и нестандартные решения. Можно не только в Китае закупить те же беспилотники, а посмотреть и в других странах, которые остаются нашими партнерами. Такие консультации были и продолжаются. С эксплуатацией этих образцов пока никто не сталкивался, детально их не оценивал, но предложения на рынке есть.

- Танк для городских боев нужно создавать?

- Такую потребность определяет Минобороны РФ. Если нужен, значит, будет, может, примут такое решение по итогам проведения специальной военной операции. Конечно, танк в городе - это всегда цель номер 1.

- С Белоруссией идет сотрудничество в сфере совместного создания военной техники?

- Мы активно нарабатываем связи, кооперацию. Обсуждаем создание современных образцов вооружения на территории Белоруссии, которые себя зарекомендовали и интересны Минску.

- Работа по созданию в РФ двигателей ПД-14, ПД-35, ПД-8 будет браться под особый контроль?

- Проекты находятся под особым контролем со стороны правительства РФ, коллегии ВПК РФ, Минпромторга России и госкорпорации "Ростех", в состав которой входит АО "ОДК".

Ведется активная работа по выполнению ОКР, сертификации подготовки к массовому серийному производству. Проекты финансируются через бюджет РФ, ФНБ, привлекаются кредиты.

До ГК "Ростех" уже доведены средства для дальнейшей разработки двигателя ПД-35. Учитывая санкции, прорабатывается целесообразность перераспределения части этих средств на проекты ПД-8, ПД-14, ПС-90, ТВ7-117 для ускорения их запуска в производство и увеличения серийности.

Помимо прямого бюджетного финансирования, для реализации проектов по созданию семейства этих двигателей требуются кредитные средства. Прорабатываются кредитные схемы с компенсацией процентных платежей, как в случае с ГК "Ростех" при привлечении синдицированного кредита под строительство новых ВС.

- Как продвигается разработка комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года?

- Она уже прошла согласование с федеральными органами исполнительной власти, промышленностью и будет в ближайшее время утверждена.

Реализация данной программы определит облик отечественной авиатранспортной отрасли, позволит обеспечить технологический суверенитет авиационной отрасли, транспортную связность регионов, создание новых рабочих мест и производственных линий.

Учитывая критическую важность развития авиатранспортной отрасли России, полагаю, было бы правильным, чтобы участники программы развития авиатранспортной отрасли России находили возможность через СМИ доводить до общественности информацию о предварительных результатах работ по наиболее приоритетным проектам гражданского авиастроения.

- Можете поделиться информацией о проекте самолета Ил-112В и двигателя для него?

- Работа комиссии завершена. Нужно учесть опыт проектирования и создания самолета Ил-112В и двигателя для него в продуктах, которые будут реализованы в ближайшей перспективе - это вертолет Ми-38 и самолет ТВРС-44 ("Ладога"). Все нужно адекватно проанализировать и не допустить ошибок в этих проектах.