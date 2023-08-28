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Правительство поддержало идею об упрощении бухучета для политических партий

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство поддержало поправки, подготовленные депутатами к закону о бухгалтерском учете, которые дадут политическим партиям право вести упрощенные способы бухучета, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

По его словам, законопроект подготовил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в соавторстве с первым заместителем комитета Ольгой Ануфриевой и заместителем Натальей Орловой.

Поправки вносятся в статью, которая регулирует обязанность ведения бухгалтерского учета

"Законопроект направлен на оптимизацию расходов политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений и предусматривает право политических партий применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность", - говорится в пояснительных материалах к законодательной инициативе.

По мнению авторов, принятие закона снизит расходы на ведение бухгалтерского учета и составление отчетности.

Вопрос о трансформации системы бухгалтерского учета с отходом от норм МСФО в целом и упрощения отчетности для политической партии Макаров поднял в начале июля на заседании комитета по бюджету, на котором присутствовал глава Минфина Антон Силуанов.

На комитете рассматривался вопрос исполнения бюджета за 2022 год, в ходе которого и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова отметила более чем двукратный по сравнению с 2021 годом рост объема нарушений, связанных с ошибками в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в объеме 1,4 трлн рублей. Силуанов поручил выявить системные нарушения, которые часто повторяются, и определить в чем причина таких нарушений. "Причина того, что так происходит, я вам могу сказать без того, чтобы тратить время на изучение. Причина состоит в том, что соответствующий департамент министерства финансов, который готовит российские стандарты бухгалтерской отчетности (РСБУ), тупо переписывает туда (нормы - ИФ) МСФО. Сегодня в РСБУ, которые мы прописываем для бюджетных учреждений, для политических партий - как будто мы их готовим к распродаже - мы в основу российских стандартов кладем международные стандарты финансовой отчетности", - сказал Макаров.

"Просто МФСО нам нужно - это что, это потоки, это консолидация бизнеса, это принятие управленческих решений", - сказал Силуанов.

"Политические партии, какие там потоки?" - поинтересовался Макаров. "По политическим (партиям - ИФ) мы готовы", - согласился Силуанов.

Упрощенный бухгалтерский учет - это специальный режим ведения бухгалтерии, предназначенный для малых и средних предприятий, которые не обязаны применять полную систему бухгалтерского учета. В рамках упрощенного учета предприятия могут использовать упрощенные формы отчетности, упрощенные методы учета и сокращенный перечень документов. Они также освобождаются от некоторых требований по составлению финансовой отчетности

Упрощенный бухгалтерский учет позволяет снизить административную нагрузку на предприятие и уменьшить затраты на ведение бухгалтерии. Однако он имеет свои ограничения и может быть неприменим для крупных предприятий или компаний, которые занимаются определенными видами деятельности (например, банковской или страховой).

Антон Силуанов Андрей Макаров Минфин Ольга Ануфриева Галина Изотова Наталья Орлова
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