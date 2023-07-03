Госдума и Минфин обсудят изменение системы бухгалтерского учета с отходом от норм МСФО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума со специалистами Минфина подготовят поправки в законодательство, которые позволят ряду организаций отойти от применения в отчетах по РСБУ стандартов МСФО, прежде всего речь идет о политических партиях, бюджетных организациях.

Такая договоренность была достигнута на заседании думского комитета по бюджету Госдумы. На заседании рассматривался вопрос исполнения бюджета за 2022 год, и и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова отметила более чем двукратный по сравнению с 2021 года рост объема нарушений, связанных с ошибками в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в объеме 1,4 трлн рублей.

"Вы видели, что количество нарушений финансовой отчетности выросло в 2,5 раза, и у меня у самого этот вопрос возник: как так, почему вдруг за год такой колоссальный рост нарушений в отчетности? Мне кажется, на федеральном уровне с нашими распорядителями средств учебу, работу провести, выявить системные нарушения, которые часто повторяются, и в первую очередь по ним, конечно, определиться: в чем причина таких нарушений? По субъектам отдельно изучить и тоже с регионами встретиться", - сказал глава Минфина Антон Силуанов.

"Причина того, что так происходит, я вам могу сказать без того, чтобы тратить время на изучение. Причина состоит в том, что соответствующий департамент Министерства финансов, который готовит российские стандарты бухгалтерской отчетности (РСБУ), тупо переписывает туда (нормы - ИФ) МСФО. Сегодня в РСБУ, которые мы прописываем для бюджетных учреждений, для политических партий - как будто мы их готовим к распродаже - мы в основу российских стандартов кладем международные стандарты финансовой отчетности", - сказал глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Весь смысл в том, надо ли нам переносить международные стандарты финансовой отчетности в правила РСБУ, просто потому что это принципиальная разница. Российские стандарты всегда была - оценка предприятия, оценка баланса, а международные стандарты - оценка бухгалтера (...) мы нагружаем не только бухгалтеров, мы нагружаем регионы страны, мы нагружаем все бюджетные учреждения теми сложностями, которые несут в себе международные стандарты финансовой отчетности, без всякого смысла, кроме как платить деньги их разработчикам, и в надежде, что мы когда-либо вернемся к этим стандартам. Пусть их применяют те, кто сегодня работают на международном рынке - есть Китай, есть дружественные страны, для них важны международные стандарты", - отметил Макаров.

"Просто МФСО нам нужно - это что, это - потоки, это консолидация бизнеса, это принятие управленческих решений", - сказал Силуанов. "Политические партии, какие там потоки?", - поинтересовался депутат.

"По политическим (партиям - ИФ) мы готовы", - согласился Силуанов.

"Мы год об этом говорим, ничего не делается. Все люди, которые за это отвечают, стоят просто, встали грудью для того, чтобы не создать прецедент, что мы отходим от МФСО", - сказал Макаров и предложил к осенней сессии Госдумы подготовить поправки, которые позволят пересмотреть подходы к предоставлению отчетности по РСБУ в части имплементации норм МСФО.

"Все подготовлено, с экспертами, со всеми - пуст сядут нормально, рассмотрят, и снимем такое количество головной боли. Политические партии - не нужны, бюджетные организации - не нужны. Дайте команду своим сотрудникам. Вы сами говорите: вы согласны. Давайте посмотрим", - предложил глава комитета.

"Ответ да, однозначно", - сказал Силуанов.

Программа реформирования бухгалтерского учета в России в соответствии с нормами МСФО была принята в марте 1998 года. "Система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях планируемой экономики, была обусловлена общественным характером собственности и потребностями государственного управления экономикой. Главным потребителем информации, формирующейся в системе бухгалтерского учета, выступало государство в лице отраслевых министерств и ведомств и планирующих, статистических и финансовых органов", - говорилось в программе. Отмечалось, что необходима адекватная трансформация бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

В июле 2010 г. был принят закон о консолидированной финансовой отчетности. По нему обязаны оформлять отчётность по международным нормам: кредитные организации; страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования); негосударственные пенсионные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговые организации; федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается правительством; акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается правительством; иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, за исключением специализированных обществ и ипотечных агентов.

Организации бюджетной сферы под составление отчетности по МСФО не подпадают. Политическая партия, ее региональные отделения осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством для юридических лиц.