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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Дума приняла закон об упрощении бухучета для политических партий

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон об упрощении ведения бухгалтерского учета политическими партиями.

Закон предоставляет право политическим партиям, их региональным отделениям или иным структурным подразделениям применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Положения применяются к составлению бухгалтерской отчетности начиная с годовой отчетности за 2023 год, предусматривает закон.

Госдума
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